Поездку лучше отменить: из-за тумана Одессу сковали огромные тянучки

Из-за сильного тумана и плохой видимости на дороге в пробки встал почти весь центр Одессы, Аркадия, Фонтан и район Таирова.
Об этом сообщает УСИ.
Автомобилисты выстроились в тянучки на улицах Преображенской, Бунина, Успенкой, Екатерининской, Канатной, Приморской.
Кроме того, водителям лучше объезжать улицы Малую Арнаутскую, Среднефонтанскую и Привокзальную площадь.
Пробки сковали также улицы Сегедскую, Генуэзскую, Посмитного, проспекты Гагарина и Шевченко.
С переменным успехом передвигаются машины в районе 4 и 5-го Большого Фонтана.
На Таирова автомобилисты застряли в заторах на проспекте Небесной Сотни в районе проспекта Глушко и улицы Вильямса.
Также заметно затруднено движение на улице Академика Королева и в пределах площади Независимости.
Фото: kharkov.comments.ua
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