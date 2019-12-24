Поездку лучше отменить: из-за тумана Одессу сковали огромные тянучки

Из-за сильного тумана и плохой видимости на дороге в пробки встал почти весь центр Одессы, Аркадия, Фонтан и район Таирова.

Об этом сообщает УСИ.

Автомобилисты выстроились в тянучки на улицах Преображенской, Бунина, Успенкой, Екатерининской, Канатной, Приморской.

Кроме того, водителям лучше объезжать улицы Малую Арнаутскую, Среднефонтанскую и Привокзальную площадь.

Пробки сковали также улицы Сегедскую, Генуэзскую, Посмитного, проспекты Гагарина и Шевченко.

С переменным успехом передвигаются машины в районе 4 и 5-го Большого Фонтана.

На Таирова автомобилисты застряли в заторах на проспекте Небесной Сотни в районе проспекта Глушко и улицы Вильямса.

Также заметно затруднено движение на улице Академика Королева и в пределах площади Независимости.

Фото: kharkov.comments.ua

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