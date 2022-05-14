Поезда из Одессы: расписание на 14 мая

Сегодня, в субботу, 14 мая 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся 8 поездов.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно», поезда будут отправляться по следующим направлениям:
- #26 Одесса – Рахов – 15:00;
- #78 Одесса – Ковель – 18:13;
- #36/38 Одесса-Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- #136 Одесса – Черновцы – 20:49;
- #12 Одесса – Львов – 21:31;
- #54 Одесса – Днепр – 19:56;
- #106 Одесса – Киев – 22:03;
- #8 Одесса – Харьков – 19:25.
При этом эвакуационных рейсов не предусмотрено.