Поезда из Одессы: 10 мая эвакуационных нет

Сегодня, во вторник, 10 мая 2022 года, одесских железнодорожный вокзал возобновил работу после затяжного комендантского часа.
По информации Телеграм-канала «Одеса. Офiцiйно», сегодня из Одессы отправятся поезда по следующим направлениям:
- #26 Одесса – Рахов – 15:00;
- #78 Одесса – Ковель – 18:13;
- #36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль – 18:22;
- #136 Одесса – Черновцы – 20:49;
- #12 Одесса – Львов – 21:31;
- #54 Одесса – Днепр – 19:56;
- #106 Одесса – Киев – 22:03;
- #8 Одесса – Харьков – 22:25.
Отметим, что эвакуационных рейсов на сегодня не предусмотрено.