Поезда из Одессы: 10 мая эвакуационных нет

Поезда в Одессу: какие опаздывают на утро 5 мая? По состоянию на 7:00 часов утра четверга, 5 мая 2022 года, из-за обстрелов железнодорожных объектов задерживаются ряд пассажирских поездов, в том числе 5 поездов в Одессу и еще 5 – из Одессы.

Об этом информирует «Укрзалiзниця». ПОДРОБНЕЕ

Поезда из Одессы: будут ли эвакуационные 1 мая? Сегодня, в воскресенье, 1 ма 2022 года, с Одесского железнодорожного вокзала отправятся шесть поездов. При этом эвакуационных составов на сегодняшний день не ожидается. ПОДРОБНЕЕ