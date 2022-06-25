Поезд Одесса – Перемышль опаздывает на 5 часов – «Укрзалізниця» назвала причину

Об этом сообщает пресс-служба украинского перевозчика «Укрзалізниця».

«В связи с повреждением контактной сети на польской железной дороге поезда №35/36 Одесса – Перемышль и №54/53 Киев – Перемышль доберутся до конечной станции с ориентировочной задержкой до 5 часов.

Приносим прощение за неудобства и работаем вместе с польскими коллегами над организацией пересадок и скорейшим возобновлением движения в направлении Перемышля»,