Поезд Одесса – Перемышль опаздывает на 5 часов – «Укрзалізниця» назвала причину

Сегодня, 25 июня 2022 года, поезд №35/36 Одесса – Перемышль ориентировочно задержится на 5 часов из-за аварии на железной дороге.
Об этом сообщает пресс-служба украинского перевозчика «Укрзалізниця».
«В связи с повреждением контактной сети на польской железной дороге поезда №35/36 Одесса – Перемышль и №54/53 Киев – Перемышль доберутся до конечной станции с ориентировочной задержкой до 5 часов.
Приносим прощение за неудобства и работаем вместе с польскими коллегами над организацией пересадок и скорейшим возобновлением движения в направлении Перемышля»,
– сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, сегодня, 25 июня, с Одесского железнодорожного вокзала отправляются 6 поездов.
Фото: Capital.ua