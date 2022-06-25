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Поезда из Одессы 25 июня: расписание субботних рейсов

Поезда из Одессы 25 июня: расписание субботних рейсов

Сегодня, в субботу, 25 июня, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться 6 поездов.

По сообщению Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно», поезда из Одессы на 25 июня назначены по таким направлениям:

  1. #236 Одесса – Черновцы 14:54;
  2. #26 Одесса – Рахов 14:54;
  3. #36/38 Одесса – Ужгород – Пшемышль 15:54;
  4. #92 Одесса – Лозовая (Харьков) – Запорожье 17:56;
  5. #12 Одесса – Львов 21:04;
  6. #106 Одесса – Киев – 21:18.

Кроме того, как информирует «Укрзалізниця», из-за ремонтных работ на участке Рахов – Берлибаш – Госграница, со 2 июля 2022 года отменяется поезд №55/56 сообщением Киев – Рахов.

Также меняется маршрут поезда №26/25 Одесса – Рахов: с 12 июля он будет курсировать по маршруту Одесса – Яремче по действующему расписанию в обоих направлениях.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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