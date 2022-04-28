Поезд из Одессы в Измаил «Южная Пальмира» возобновил движение

Уже с 28 апреля вновь начнет курсировать состав, связывающий Одессу и Измаил. Поезд не ходил несколько дней из-за повреждения моста через Днестровский лиман.

О возобновлении движения поезда сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко. В Одесской железной дороге информацию подтвердили.

Мэр Измаила рассказал, что скорый фирменный поезд «Южная Пальмира» сообщением Измаил-Одесса из-за повреждений на мосту в районе Затоки временно не курсировал. Но с 28 апреля он снова начнет перевозить пассажиров.

График движения: отправление из Одессы 28 апреля в 23:28, а отправка в Одессу из Измаила 29 апреля в 7:00.

Напомним, что 27 апреля в 6:45 произошел повторный ракетный обстрел россией моста через Днестровский лиман в Одесской области.

Первая атака была совершена врагом 26 апреля.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук после второй атаки сообщал, что в результате действий российских войск мост через Днестровский лиман был разрушен.