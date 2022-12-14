Поедут ли сегодня трамваи и троллейбусы в Одессе?

14 декабря 2022 года одесский электротранспорт, как и в предыдущие дни, работать не будет. Причина – недостаток мощности в электросети.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Так муниципальные власти экономят электроэнергию. Напомним, что недостаток мощности, необходимой для работы трамваев и троллейбусов возник после ударов государства-террориста россии по объектам энергетической инфраструктуры Одесского региона. Особенно разрушительной оказалась атака дронами-камикадзе 10 декабря.

О том, когда одесский общественный горэлектротранспорт вернется на свои маршруты, в мэрии ока не сообщают.

Но известно, что энергетики работают круглосуточно над восстановлением поврежденных электрооборудования и линий электропередач.

Напомним, что 14 декабря в Одессе действуют аварийные отключения света, в Одесской области – экстренные.