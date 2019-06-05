Подвесные чаши с цветами начали устанавливать в Одессе

Их укрепляют на опорах фонарных столбах.
Сначала украсят прибрежные зоны центра Одессы. Специалисты”Горзелентреста” уже начали размещать чаши с цветами на Приморском бульваре, Театральной и Думской площади.
Позже чаши установят на Потемкинской лестнице, в парке им. Т.Г. Шевченко, Тираспольском сквере, на склонах автовокзала, вдоль Ивановского путепровода, по разделительной полосе проспекта Гагарина, а также от 2 до 3-й ст. Люстдорфской дороги, сообщают в пресс-службе Горсовета.
Всего же установят 236 цветочных чаш в разных районах Одессы. Закончить украшение города работники “Горзелентреста” планируют до середины июля. Цветочную рассаду вырастили в КП: 690 шт. цветов пеларгонии и 402 шт. аспарагуса.
Фото: пресс-службы Горсовета
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