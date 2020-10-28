Подсчет голосов в Одессе: внезапно умер член избирательной комиссии

В здании “новой мэрии” на Косовской в Одессе внезапно стало плохо члену участковой избирательной комиссии.
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На место вызвали “скорую помощь”, но спасти мужчину не удалось, пишет Odessa.online со ссылкой на данные мэрии Одессы. прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, однако безуспешно. Он скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, у него случился инфаркт.
Местные выборы в Одессе и области состоялись 25 октября. Жители нашего региона, как и всей страны, выбирали глав населенных пунктов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Впервые выборы проходили по смешанной системе — с открытыми списками. ЦИК и наблюдатели признали волеизъявление состоявшимся и законным.
И хотя окончательные результаты станут известны через несколько дней, уже вечером после закрытия участков были обнародованы результаты экзитполов, которые позволяют составить первое впечатление о том, кто победил на выборах, а где еще предстоит определить лидера.
«Одесская жизнь» выясняла, когда и из кого Одесса будет повторно выбирать мэра.
Что требуется от человека, чтобы прожить долгую жизнь и не запятнать свое
доброе имя? С этого вопроса началась откровенная беседа с Николаем Ивановичем Московым, к которому приглядывается из-за горизонта уже недалекий столетний юбилей. Его историю публикуем сегодня, в День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
25 октября прошли местные выборы депутатов и городских голов. По информации ЦИК, явка избирателей в Одесской области составила 35,46%. Пока еще об официальных итогах говорить не приходится, нет результатов. Есть только предварительные данные.