Подсчет голосов в Одессе: внезапно умер член избирательной комиссии

Местные выборы в Одессе и области состоялись 25 октября. Жители нашего региона, как и всей страны, выбирали глав населенных пунктов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Впервые выборы проходили по смешанной системе — с открытыми списками. ЦИК и наблюдатели признали волеизъявление состоявшимся и законным.

И хотя окончательные результаты станут известны через несколько дней, уже вечером после закрытия участков были обнародованы результаты экзитполов, которые позволяют составить первое впечатление о том, кто победил на выборах, а где еще предстоит определить лидера.

«Одесская жизнь» выясняла, когда и из кого Одесса будет повторно выбирать мэра.

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