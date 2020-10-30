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В Одессе открыли 2 уголовных производства за попытку срыва работы избиркома (видео)

В Одессе открыли 2 уголовных производства за попытку срыва работы избиркома (видео)

В Одессе полиция открыла два уголовных производства за попытку срыва работы территориальной избирательной комиссии (ТИК).

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Как сообщает областное управление Нацполиции, 28 октября в Суворовский отдел одесской полиции поступило несколько заявлений от представителей двух политических сил, которые присутствовали на заседании ТИК, о попытке сорвать работу комиссии и порче бюллетеней ее головой.

Как выяснилось, одна из сторон требовала от комиссии пересчета голосов с девяти избирательных участков, а вторая была против этого. Несколько часов участники избирательного процесса пытались договориться, но все закончилось тем, что одну из конфликтующих сторон выдворили из зала заседаний.

Полицейские не нашли на месте происшествия испорченной избирательной документации.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (воспрепятствование осуществлению избирательного права) и ч. 2 ст. 158-2 (незаконное уничтожение или повреждение избирательной документации).

Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось ранее, в Киевском районе Одессы украли печать участковой избирательной комиссии.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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