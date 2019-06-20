Подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко под конвоем везут в Одессу

Жителя Ивановки, которого подозревают в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, везут под конвоем в Одессу.

Об этом написали волонтеры поисковой группы «Маяк» на своей странице в Facebook.

Ранее пользователи социальных сетей сообщали, что для охраны отдела полиции, где содержался подозреваемый, привлечены десятки правоохранителей, чтобы не допустить самосуда разъяренными жителями Ивановки.

Напомним, девочка пропала 13 июня, когда шла из дома в танцевальный кружок. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Но сразу ее найти не удалось. Поиски велись неделю.

Тело ребенка обнаружили только 19 июня вечером в выгребной яме частного дома в Ивановке. Родственники опознали тело. Это тот самый дом, рядом с которым девочка пропала, и куда полицейских привела служебная собака. Дом обыскали в третий раз, после того, как соседи указали, что проживавший в нем молодой мужчина и раньше «засматривался на детей». 19 июня у забора нашли принадлежавшие Дарье сандалии, а затем нашли и тело девочки.

Когда сотрудники начали обыскивать двор подозреваемого, тот начал вести себя очень нервно. Оперативники, заметив такое поведение, начали его подробно расспрашивать. В результате он сам показал выгребную яму, в которой и находилась пропавшая девочка. На ее трупе были обнаружены признаки насильственной смерти.