Подожгли на глазах у полицейских: в Одессе пылал автомобиль (видео)

Там припаркованный BMW подожгли двое неизвестных.

Они бросили воспламеняющийся предмет в машину и убежали.

Причем, как сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области, все произошло на глазах у правоохранителей.

Автомобиль в вспыхнул в считанные секунды. К тому же находившиеся поблизости свидетели услышали хлопок, напоминающий взрыв.

Спасатели оперативно прибыли на место и потушили горящее авто.

Одного из поджигателей сразу удалось догнать полицейским. Его сообщника пока не нашли. Обстоятельства выясняются.

Фото: ГУНП в Одесской области

Видео: Уси Онлайн

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