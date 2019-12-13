Подожгли на глазах у полицейских: в Одессе пылал автомобиль (видео)

Инцидент произошел на проспекте Академика Глушко.
Там припаркованный BMW подожгли двое неизвестных.
Они бросили воспламеняющийся предмет в машину и убежали.
Причем, как сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области, все произошло на глазах у правоохранителей.
Автомобиль в вспыхнул в считанные секунды. К тому же находившиеся поблизости свидетели услышали хлопок, напоминающий взрыв.
Спасатели оперативно прибыли на место и потушили горящее авто.
Одного из поджигателей сразу удалось догнать полицейским. Его сообщника пока не нашли. Обстоятельства выясняются.
Фото: ГУНП в Одесской области
Видео: Уси Онлайн
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