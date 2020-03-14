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Новости Одессы и Одесской области

Подъем уровня Мирового океана: какие участки Одессы затопит к 2050 году?

Подъем уровня Мирового океана: какие участки Одессы затопит к 2050 году?

Ученые рассказали, как изменение климата и подъем уровня Мирового океана отразится на Одессе. В первую очередь, в области и городе климат станет полузасушливым, что уменьшит пресноводные ресурсы. А вот море и лиманы начнут затапливать местность, что чревато оползневыми процессами.

Об этом сообщил ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко во время круглого стола Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная. Круглый стол проходил в Одесской научной национальной библиотеке.

По его словам, климат меняется весьма быстро, и эти изменения ощущает каждый.

«В связи с изменением климата, в Одессе климат станет полузасушливым. Это приведет к уменьшению пресноводных ресурсов практически на половину – на 40%. А некоторые участки Одессы и области к 2050 году затопит. Разумеется, что затопление коснется прибрежной линии», – сказал ректор.

Подъем уровня моря и лиманов через 30 лет прогнозируют в районе Южного порта (Контейнерный терминал ТИС), Фонтанки, Крыжановки, пляжей Лузановки, Морского вокзала (по левую и правую сторону). Большая часть береговой линии, где расположены пляжи Трассы здоровья, Большого Фонтана и Аркадии, тоже будут подвержены затоплению.

Красный цвет на карте – зона затопления

Сергей Степаненко также сказал, что затопление повлечет за собой активацию оползневых процессов.

Напомним, ранее Сергей Степаненко рассказывал в интервью “Одесской жизни” об угрозе экологической катастрофы в Одесской области из-за высыхания рек.

Он также пояснял, какие методики можно применять для решения проблемы водных ресурсов в нашем регионе.

Фото автора и coastal.climatecentral.org

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2 комментарии
Артем Виноградов
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Ирина
Гость
Ирина

Автор, так к 2020 или 2050 году? Или это без разницы?

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17 минут назад
Ирина
Гость
Ирина

Главное вовремя заметку опубликовали ( да еще с ошибками) – на фоне начинающейся паники из-за вируса… Никакого позитива, только нагнетание вашей братией страха и паники… ” Спасибо”.

Голос за0Голос против  Ответить
47 секунд назад
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У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

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