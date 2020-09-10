Подъем Delfi и COVID-19 в школах: чрезвычайные новости Одессы и области 11 сентября

В Одессе и Одесской области в четверг, 11 сентября было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий
- В Одессе в семи классах зафиксировали коронавирус, в связи с чем учителя и школьники ушли на самоизоляцию. При этом все школы в городе пока продолжают работать.
- Танкер Delfi, который сегодня утром убрали с одесского пляжа Дельфин, отбуксировали к Черноморску.
Сегодня утром нефтяной танкер Delfi отбуксировали с пляжа Дельфин. Произошло это спустя девять месяцев, после крушения судна. Теперь весьма непривычно наблюдать ровную линию горизонта.