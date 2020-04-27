Поддержка на карантине: сколько заплатят потерявшим работу одесситам?

Люди, которые остались без заработка в условиях карантина, смогут рассчитывать на помощь государства.

Об этом сообщила министр соцполитики Украины Марина Лазебная ТСН.

В среднем украинцам, в том числе одесситам, обещают выплатить около трех тысяч гривен.

Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться в центре занятости как безработный гражданин.

После этого со справкой о начисленных выплатах по безработице обратиться в управление соцзащиты. Согласно справке, малообеспеченным семьям предоставят денежную помощь.

Процедуру в Минсоцполитики надеются упростить по максимуму. Сейчас программу согласовывают с Министерством финансов, а уже со следующей недели планируют принимать заявки и распределять средства.

Деньги, по словам Марины Лазебной, хотят взять из фонда по борьбе с коронавирусом. Чиновник отметила, что задержек с поступлениями быть не должно.

Физическим лицам-предпринимателям обещают оказать помощь на детей до 10 лет в размере прожиточного минимума.

Фото: Zik.ua

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