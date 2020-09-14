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Подарок городу: в одесском парке им. Т.Г.Шевченко появились два новых парковых кресла

Подарок городу: в одесском парке им. Т.Г.Шевченко появились два новых парковых кресла

Два новых уютных парковых кресла появились в ЦПКиО им. Т.Г.Шевченко в районе роллердрома. Они установлены благодаря социальной платформе «Доброе дело» за счет меценатов.

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Об этом сообщает создатель платформы Анатолий Кавун:

— И все таки мы добрались до парка Шевченко! Первые два парковых кресла установлены в районе роллердрома и стадиона Черноморец!

Одесситы в соцсетях с восторгом восприняли эту новость. При  этом выразили надежду: «Главное, чтоб не ломали или к себе в хатынку не скомуниздили…».

Напомним, первые такие парковые кресла платформа «Доброе дело» установила в одесском парке Победы. Проект реализуется за счет неравнодушных граждан, одесских меценатов. На каждом таком кресле — табличка с именем того, кто его подарил городу.

Стоимость такого кресла составляет 6,5 тыс грн, включая сборку и установку.

Фото Анатолия Кавуна

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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