Подальше от машин, поближе к небу: одесситам показали “высотные” зоны отдыха

Создавались подобные уголки отдыха и в прошлые годы, но увидеть их, не говоря уже о том, чтобы в них отдохнуть, могли лишь немногие владельцы элитных квартир в верхних этажах. Там, где была предусмотрена такая техническая возможность. При современном развитии техники от любопытных журналистов ничего не скроешь!

Накануне одесситам показали, как выглядят сразу две такие зоны. Одна из них — в самом курортном районе — на крыше высотки в переулке Веры Инбер, над Ланжероном. Засняли этот уголок комфорта с дрона. Как выяснилось, здесь над созданием и оформлением «клубного пространства» на крыше поработали известные в городе художники и дизайнеры.

Другой «мини-дворик» на крыше, где отдыхающим не мешают машины и прочие неприятности «приземленных» дворов, создали в 11-этажном доме на ул. Пестеля. На эту террасу обещают пускать всех жильцов дома — отдохнуть, подышать воздухом, попить кофе, покатать детей на качелях, полюбоваться закатами и восходами — через высокое защитное стекло.

С одной стороны — романтично, с другой — печально. Дворы отданы автомобилям, а людям места не находится — приходится бежать от них. Хотя бы на крышу.

Фото: “Южный курьер”, “Зачем”