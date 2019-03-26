﻿ На затонувшем под Вилково судне обнаружили кокаин - Одесская Жизнь

Судно обнаружили в Дунае в приграничной зоне между Украиной (Вилково) и Румынией, но в области ответственности румынских властей.

Под Вилково нашли затонувшую – перевернутую – яхту с наркотиками на борту. Как сообщает Таймер, судно обнаружил местный пастух. Он и вызвал правоохранителей. При осмотре те обнаружили на яхте потайные отсеки, в которых хранилось 36 мешков кокаина на сумму около 300 миллионов евро. Общий вес перевозимого наркотика составил около 800 кг. Людей на яхте не было.

Скорее всего, кокаин доставили из Турции и хотели отправить в Западную Европу.

Фото: Таймер.