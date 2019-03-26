﻿ На затонувшем под Вилково судне обнаружили кокаин - Одесская Жизнь

Новости Одессы и Одесской области

На затонувшем под Вилково судне обнаружили кокаин

На затонувшем под Вилково судне обнаружили кокаин

Судно обнаружили в Дунае в приграничной зоне между Украиной (Вилково) и Румынией, но в области ответственности румынских властей.

Под Вилково нашли затонувшую – перевернутую – яхту с наркотиками на борту. Как сообщает Таймер, судно обнаружил местный пастух. Он и вызвал правоохранителей. При осмотре те обнаружили на яхте потайные отсеки, в которых хранилось 36 мешков кокаина на сумму около 300 миллионов евро. Общий вес перевозимого наркотика составил около 800 кг. Людей на яхте не было.

Скорее всего, кокаин доставили из Турции и хотели отправить в Западную Европу.

Фото: Таймер.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить