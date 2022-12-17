Новости Одессы и Одесской области

Под утро россия атаковала Одессу сверхзвуковыми ракетами

Под утро россия атаковала Одессу сверхзвуковыми ракетами

Две ракеты типа “Оникс” запустили рашисты под утро 17 декабря 2022 года в сторону Одессы с территории Крыма. Обе перехватили наши зенитчики.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

По информации Сил обороны, враг с утра направил очередную ракетную атаку по Одесской области.

Две ракеты типа «Оникс» были выпущены из берегового ракетного комплекса “Бастион” с территории временно оккупированного Крыма. Оба смертоносных снаряда были уничтожены силами противовоздушной обороны.

И хотя сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после того, как бой в небе завершился, наши зенитчики мгновенно среагировали на приближение сверхзвуковых ракет и справились с ними на отлично.

Напомним, что вчера, 16 декабря, враг провел очередной массированный ракетный обстрел объектов энергетики по всей Украине. И вот сегодня россия подло и тайком хотела поразить наш регион. Чем опять подтвердила свой статус страны-террориста.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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