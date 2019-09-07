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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой загорелись дома возле здания полиции (видео)

Под Одессой загорелись дома возле здания полиции (видео)

Очевидцы в социальных сетях сообщили о пожаре в городе Черноморск, что в часе езды от Одессы.

Об этом пишет usionline.com.

По словам свидетелей, на улице Хантадзе, недалеко от офиса полиции, воспламенилось несколько домов.

Первым загорелся ветхий сарай, вслед за ним – соседние сооружения.

Постройки эти деревянные. Местные жители говорят, что их возвели там самовольно, под хозяйственные нужды.

На место выехали спасатели. Но к тому времени, как начали тушить пламя, уже успело сгореть три дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

О причинах пока ничего не известно.

Жители Черноморска, в свою очередь, подозревают, что самострои подожгли намеренно. По их словам, это уже не первый случай, когда такие домики в городе пытаются сжечь, чтобы построить на их месте какую-нибудь высотку.

Фото, видео: usionline.com

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