Под Одессой задержали улыбчивого расхитителя кладбищенских табличек (фото)

В Черноморске любитель легкой наживы снимал с надгробий на кладбище металлические таблички.

Об этом сообщает 04868.

Вандала поймали на горячем сотрудники КП «Мунiципальна варта». При мужчине были инструменты, которыми он откручивал мемориальные доски.

При этом, судя по фото, которые попали в сеть, он не особо сожалеет о поступке. На снимке злоумышленник позирует с награбленным с улыбкой на лице,

Ему придется объяснять свои действия в полиции.

Фото: 04868.com.ua

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