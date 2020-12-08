Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой задержали несостоявшегося «наркобарона» (видео)

Под Одессой задержали несостоявшегося «наркобарона» (видео)

В Одесской области правоохранители «накрыли» мощную нарколабораторию, которую основал 50-летний одессит.

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По данным областного управления Нацполиции, мужчина арендовал в Овидиопольском районе дом, где наладил производство наркотика амфетамина с целью сбыта его как по всей Украине, так и за ее пределами. В свой «бизнес» предприимчивый одессит вовлек 29-летнего «специалиста» из Черкасской области, а распространять «товар» должен был 48-летний житель Одесчины.

Полицейские задержали дельцов после изготовления теми первой партии наркотика. Во время обысков нашли и изъяли амфетамин, прекурсоры и лабораторное оборудование для его изготовления, а также растворители, весы, упаковочный материал, черновые записи, банковские карты, телефоны и прочее. Кроме того, более 2 кг марихуаны нашли у водителя «нарколаборантов». Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу.

Задержанным инкриминируют незаконное производство, приобретение, хранение и перевозка психотропных веществ в особо крупных размерах с целью сбыта (ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины). Им может грозить от 9 до 12 лет лишения свободы.

Вопрос о привлечении к ответственности человека, косвенно связанного с фигурантами дела, у которого нашли марихуану, будет решаться после получения заключения экспертизы.

Фото и видео: пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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