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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой “выросла” рекордная ель из капусты

Под Одессой “выросла” рекордная ель из капусты

5 октября в поселке Великая Михайловка установили необычный рекорд. Там из капустных головок соорудили огромное дерево – самое большое в Украине.

В Великой Михайловке каждый год проводят оригинальный праздник – фестиваль борща. Вот и в этом году не изменили традиции. Более того, в этот раз из главного ингридиента блюда еще и создали инсталляцию.

Об этом в Facebook рассказала советник по вопросам коммуникации при одесском центре развития местного самоуправления  Евгения Генова, поделившись фотографиями с мероприятия.

Конструкцию выложили из белых, зеленоватых и фиолетовых капустных головок – всего использовали шесть сортов капусты.

С виду дерево напоминает ель, украшенную большими круглыми шарами. Его высота – около четырех метров, а вес – примерно тонна.

И это – рекорд. Его зафиксировали регистраторы Национального Реестра, признав конструкцию самым большим в стране капустным деревом.

Фото: Евгения Генова, Facebook

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