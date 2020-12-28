Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой возвели «многоэтажку» для хвостатых (фото)

Под Одессой возвели «многоэтажку» для хвостатых (фото)

В городе Измаиле Одесской области появился первый 6-квартирный домик для беспризорных котов.

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Как сообщает Телеграм-канал «Думская», «апартаменты» для хвостатых безвозмездно изготовила и установила одна из местных строительно-ремонтных компаний. А материалы для трехэтажной конструкции оплатил не пожелавший обнародовать свое имя местный житель.

Конструкцию высотой 1,4 метра разместили во дворе одной из пятиэтажек, где обитает немногим больше десятка бездомных котов. Она устроена таким образом, чтобы можно было менять подстилки его обитателям. А сам домик закрепили так, чтобы его нельзя было унести.

Животные уже успели оценить «недвижимость» и даже заселиться.

Ранее подобные домики появились и в Одессе.

апартаменты для хвостатых

Фото: Думская

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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