Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой реконструировали бой против немецко-румынских оккупантов (видео)

В Одессе реконструировали событие, связанное с освобождением города от немецко-румынских оккупантов. Это произошло возле села Ильинка, на берегу Куяльницкого лимана.

В реконструкции приняли участие около двухсот членов военно-исторических клубов из разных городов Украины. Чтобы поучаствовать в этом событии, в Ильинку приехали реконструкторы и из других городов: из Львова, Киева, Кропивницкого и Днепра. Реконструкторы построили фортификационные сооружения и  траншеи, окопы, доты.

В инсценировке задействовали технику и вооружение времен Второй мировой войны – автоматы, пулеметы, минометы, мотоциклы и даже автомобили — армейские внедорожники «Кубельваген» и «Виллис», а также грузовик «Опель Блиц».

Представление началось с эффектного воздушного боя. По легенде, немецкий штурмовик атаковал позиции одного из подразделений РККА, расположенных на берегу Куяльницкого лимана. Вызванный на подмогу советский истребитель в завязавшемся воздушном бою смог сбить неприятеля. Самолетами Як-18Т («Люфтваффе») и Як-50 (ВВС РККА) управляли пилоты аэроклуба «Одесса» — Станислав Чайченко и Валерий Наливайко, пишет “Думская”.

Для имитации боя применялись холостые патроны и пиротехнические изделия. Несколько взрывов для имитации минометного огня заставили зрителей закрыть уши, а пролеты самолетов на низкой высоте создали иллюзию настоящего боя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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