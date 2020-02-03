Под Одессой пылал грузовик с семечками: есть жертвы (фото)

ДТП произошло в городе Черноморск.
Там на улице Транспортной загорелась фура, груженная семенами подсолнечника.
Об этом сообщает пресс-служба облГСЧС.
Спасатели прибыли на место и потушили пламя. К тому времени пожар успел распространиться на площади 4 кв.м.
В результате аварии с пожаром погиб водитель грузовика.
При этом прицеп с грузом загореться не успел. 30 тонн семян подсолнечника остались не поврежденными.
В ГСЧС устанавливают обстоятельства пожара и ущерб. Как сообщают очевидцы, причиной могло стать замыкание проводки в моторном отсеке авто.
Фото: 048.ua
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