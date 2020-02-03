Под Одессой пылал грузовик с семечками: есть жертвы (фото)

Там на улице Транспортной загорелась фура, груженная семенами подсолнечника.

Об этом сообщает пресс-служба облГСЧС.

Спасатели прибыли на место и потушили пламя. К тому времени пожар успел распространиться на площади 4 кв.м.

В результате аварии с пожаром погиб водитель грузовика.

При этом прицеп с грузом загореться не успел. 30 тонн семян подсолнечника остались не поврежденными.

В ГСЧС устанавливают обстоятельства пожара и ущерб. Как сообщают очевидцы, причиной могло стать замыкание проводки в моторном отсеке авто.

Фото: 048.ua

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