Под Одессой предприниматели перекрыли дорогу и грозят начать голодовку (видео)

Как работает одесский «Сити-Центр» на Таирова в карантин выходного дня? (фото) Уже вторую неделю подряд по всей стране действует карантин выходного дня. По распоряжению Кабмина, под запрет попала работа всех торгово-развлекательных центров. Как сегодня соблюдают правила в одесском торгово-развлекательном центре «Сити-Центр», узнавал корреспондент «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

В Одессе ввели карантин выходного дня (видео) С сегодняшнего дня, 21 ноября, в Одессе введен карантин выходного дня. Такое решение приняла накануне городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. ПОДРОБНЕЕ