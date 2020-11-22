Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой предприниматели перекрыли дорогу и грозят начать голодовку (видео)

Под Одессой предприниматели перекрыли дорогу и грозят начать голодовку (видео)

Предприниматели с крупнейшего в Украине промтоварного рынка “7-й километр” перекрыли дорогу возле рынка, грозят объявить голодовку и хотят встречи с руководством Одессы и области. 

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Торговцы обратились к правительству и парламенту с просьбой отменить карантин выходного дня.

Глава профсоюза предпринимателей «Єдність» Ольга Костенко, выступая на акции протеста,  отметила, что люди дорогу не разблокируют, пока к ним не приедут и.о. главы Одесской ОГА и мэр Одессы и не выслушают их требования.

На месте дежурят сотрудники полиции.

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Видео: Одесса_инфо

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