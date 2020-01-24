Под Одессой правоохранители задержали браконьеров, пиливших деревья в лесополосе

Об этом сообщает пресс-служба облГУНП.

Местные жители, возрастом от 30 до 40 лет, вчетвером пилили деревья в лесополосе. Там их их застали на горячем правоохранители.

К тому моменту, когда приехали оперативники, браконьеры успели заготовить примерно шесть складометров акации и грабов.

Все это мужчины погрузили в прицеп и собирались вывезти. Полицейским они рассказали, якобы рубили деревья с согласия службы автодорог, чтобы расчистить обочину для безопасного проезда транспорта. Однако никаких разрешительных документов у них не оказалось.

В качестве вещдоков у подозреваемых забрали дрова, бензопилу и три транспортных средства, на которых они приехали. Сведения по факту происшествия внесли в ЕРДР. Обстоятельства выясняются.

Фото: ГУНП в Одесской области

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