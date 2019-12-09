Под Одессой появилась станция для проверки качества воздуха

Мониторить воздух отныне смогут в городе Южном, что в нескольких часах езды от Одессы.
Там запустили станцию, благодаря которой можно определять качество воздуха.
Об этом сообщают на официальном сайте южненской мэрии.
Чтобы было можно принимать в расчет погодные условия, в аппарат встроили датчик, измеряющий температуру, уровень влажности и атмосферного давления.
Фиксировать показатели качества будет возможно и в туман, и в мороз, и во время осадков. Для этого станцию оборудовали специальным модулем подогрева.
Информацию со станции попадет в экологический чат-бот Saveecobot, после чего отобразится на карте SaveEcoBot.
А чтобы узнать, насколько чистый воздух в Южном, нужно перейти по ссылке.
К слову, проект реализовали при поддержке общественной организации, а из бюджета на него не потратили ни копейки.
Фото: сайт мэрии Южного
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