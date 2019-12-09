Под Одессой появилась станция для проверки качества воздуха

Мониторить воздух отныне смогут в городе Южном, что в нескольких часах езды от Одессы.

Там запустили станцию, благодаря которой можно определять качество воздуха.

Об этом сообщают на официальном сайте южненской мэрии.

Чтобы было можно принимать в расчет погодные условия, в аппарат встроили датчик, измеряющий температуру, уровень влажности и атмосферного давления.

Фиксировать показатели качества будет возможно и в туман, и в мороз, и во время осадков. Для этого станцию оборудовали специальным модулем подогрева.

Информацию со станции попадет в экологический чат-бот Saveecobot, после чего отобразится на карте SaveEcoBot.

А чтобы узнать, насколько чистый воздух в Южном, нужно перейти по ссылке.

К слову, проект реализовали при поддержке общественной организации, а из бюджета на него не потратили ни копейки.

Фото: сайт мэрии Южного

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