fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой появилась станция для проверки качества воздуха

Под Одессой появилась станция для проверки качества воздуха

Мониторить воздух отныне смогут в городе Южном, что в нескольких часах езды от Одессы.

Там запустили станцию, благодаря которой можно определять качество воздуха.

Об этом сообщают на официальном сайте южненской мэрии.

Чтобы было можно принимать в расчет погодные условия, в аппарат встроили датчик, измеряющий температуру, уровень влажности и атмосферного давления.

Фиксировать показатели качества будет возможно и в туман, и в мороз, и во время осадков. Для этого станцию оборудовали специальным модулем подогрева.

Информацию со станции попадет в экологический чат-бот Saveecobot, после чего отобразится на карте SaveEcoBot.

А чтобы узнать, насколько чистый воздух в Южном, нужно перейти по ссылке.

К слову, проект реализовали при поддержке общественной организации, а из бюджета на него не потратили ни копейки.

Фото: сайт мэрии Южного 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить