Под Одессой открыли памятник поэту Мицкевичу

Сегодня, 3 декабря, в городе Белгороде-Днестровском Одесской области, на территории местного педагогического колледжа торжественно открыли памятный знак выдающемуся польскому поэту Адаму Мицкевичу. Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровского городского совета.

Как отметил колледжа Владимир Герасименко, идея увековечить память поэта, посетившего город в 1825 году и прославившего его в сонете «Аккерманские степи», вынашивалась давно. Рассматривались разные варианты, но в итоге было решено установить памятник именно в уютном дворе педагогического профессионального колледжа, рядом с памятником украинской поэтессе Лесе Украинке, которая также посещала Белгород-Днестровский.

В мероприятии приняла участие Генеральный консул Польши в Одессе Катажина Солеки. Вместе с мэром Белгород-Днестровского Виталием Гражданом она перерезала символическую красную ленту, открыв памятный знак.

Памятный знак установлен за счет польской общины.

Фото: пресс-служба Белгород-Днестровского горсовета