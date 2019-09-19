Под Одессой отдыхающих едва не придавило обвалившимся склоном (видео)

Об этом сообщает «04868» со ссылкой на информацию местных жителей.

По их словам, две группы людей проезжали на багги вдоль береговой линии. Внезапно часть склона свалилась на дорогу, по которой они ехали. Обвалившаяся глыба упала в нескольких метрах от багги, который ехал впереди. Путникам повезло — их всего лишь присыпало пылью.