Под Одессой отдыхающих едва не придавило обвалившимся склоном (видео)

Обвалилась часть склона возле города Черноморск. В это время по дороге под склоном как раз ехали отдыхающие. Их только чудом не придавило земляной лавиной.
Обвал произошел в районе курортного села Санжейка.
Об этом сообщает «04868» со ссылкой на информацию местных жителей.
По их словам, две группы людей проезжали на багги вдоль береговой линии. Внезапно часть склона свалилась на дорогу, по которой они ехали. Обвалившаяся глыба упала в нескольких метрах от багги, который ехал впереди. Путникам повезло — их всего лишь присыпало пылью.
Фото, видео: 04868.com.ua
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