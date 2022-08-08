Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой остановили машину с краснокнижной рыбой

Под Одессой остановили машину с краснокнижной рыбой

Из Одесской области пытались вывезти ценную рыбу – севрюгу, занесенную в Красную книгу Украины. Штраф за незаконный вылов одной особи этой рыбы составляет 48 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Факт незаконной перевозки ценной рыбы выявили накануне полицейские на кольцевой развязке трассы Одесса – Рени Два столба во время проверки одного авто. Как выяснилось, водитель пытался вывезти из области целых четыре севрюги.

Вызванные на место специалисты Госэкоинспекции установили, что общий вес незаконно выловленной рыбы составляет 16,5 кг.

Личность владельца имущества не установлена – водитель утверждал, что только перевозит рыбу. Севрюгу изъяли и передали на ответственное хранение.

Севрюга – рыба семейства осетровых, занесенная в Красную книгу Украины и находящаяся под охраной Европейского Красного списка. Также занесена в списки Международного союза охраны природы, Бернской и Бонской конвенций.

Отлов осетровых в Украине запрещен с 2000 года.

Читайте также: Военный «Привоз»: какую рыбу сейчас можно купить и сколько она стоит

Фото с Facebook-страницы Госэкоинспекции Юго-Западного округа

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить