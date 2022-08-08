Под Одессой остановили машину с краснокнижной рыбой

Из Одесской области пытались вывезти ценную рыбу – севрюгу, занесенную в Красную книгу Украины. Штраф за незаконный вылов одной особи этой рыбы составляет 48 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Факт незаконной перевозки ценной рыбы выявили накануне полицейские на кольцевой развязке трассы Одесса – Рени Два столба во время проверки одного авто. Как выяснилось, водитель пытался вывезти из области целых четыре севрюги.

Вызванные на место специалисты Госэкоинспекции установили, что общий вес незаконно выловленной рыбы составляет 16,5 кг.

Личность владельца имущества не установлена – водитель утверждал, что только перевозит рыбу. Севрюгу изъяли и передали на ответственное хранение.

Севрюга – рыба семейства осетровых, занесенная в Красную книгу Украины и находящаяся под охраной Европейского Красного списка. Также занесена в списки Международного союза охраны природы, Бернской и Бонской конвенций.

Отлов осетровых в Украине запрещен с 2000 года.

Фото с Facebook-страницы Госэкоинспекции Юго-Западного округа