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Под Одессой не спасли мужчину, упавшего в глубокий колодец (видео, фото)

Под Одессой не спасли мужчину, упавшего в глубокий колодец (видео, фото)

Вечером понедельника, 20 марта 2023 года, в селе Маяки Одесского района спасатели шесть часов боролись за жизнь мужчины, упавшего в 18-метровый колодец. Но, к сожалению, достать человека живым не удалось.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, молодой человек 1993 года рождения упал в трубу колодца диаметром 400 миллиметров и глубиной около 15-18 метров и был ограничен в движении.

К операции по спасению были привлечены два экскаватора, фронтальный погрузчик и кран.

Сначала спасатели с помощью бензопилы расчистили дорогу – подъезд к колодцу – от кустарников и веток деревьев, а затем при помощи экскаваторов пытались раскопать колодец для спасения пострадавшего. Подъемный кран обеспечил фиксацию бетонных стеновых колец колодца. Однако из-за маленького диаметра трубы колодца работы оказались довольно сложными.

В итоге спасти мужчину так и не удалось – он погиб.

Все детали происшествия устанавливаются.

Операция по спасению в селе Маяки

Под Одессой спасали мужчину, упавшего в колодец

Спасательная операция в селе Маяки под Одессой

Напомним, на прошедших выходных в поселке Березино Болградского района погиб мужчина. Он решил снести одну из стен своего дома, и в процессе демонтажа она рухнула прямо на него.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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