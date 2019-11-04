fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой нашли мертвой пропавшую накануне 14-летнюю школьницу (фото, видео)

Под Одессой нашли мертвой пропавшую накануне 14-летнюю школьницу (фото, видео)

В лесополосе близ Одессы в Лиманском районе нашли тело девочки-подростка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

14-летняя Дарина Дробот проживала в Суворовском районе Одессы.

Днем 2 ноября она ушла гулять с друзьями и не вернулась. Мать тут же забила тревогу, позвонив в полицию, так как телефон дочери не отвечал. Девочку объявили в розыск.

Правоохранители отсмотрели записи с городских камер видеонаблюдения, а после опросили друзей, с которыми отдыхала девочка. Те рассказали, что ездили вместе за город. Школьница с молодым человеком из их компании отделились и ушли. Их долго не было, и остальные ребята не стали дожидаться, пока те вернутся, а уехали домой.

Школьницу всю ночь искали оперативники с собаками. В итоге обнаружили труп в посадке. 15-летний парень, с которым ушла девочка, дома не объявлялся. Его нашли у знакомых и уже задержали. Он дает показания в полиции.

Предварительно открыто уголовное дело по факту умышленного убийства несоверешеннолетней одесситки. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Обстоятельства выясняют оперативники.

Фото: freeradio.com.ua, ГУНП в Одесской области

Видео: ГУНП в Одесской области

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить