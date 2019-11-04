Под Одессой нашли мертвой пропавшую накануне 14-летнюю школьницу (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

14-летняя Дарина Дробот проживала в Суворовском районе Одессы.

Днем 2 ноября она ушла гулять с друзьями и не вернулась. Мать тут же забила тревогу, позвонив в полицию, так как телефон дочери не отвечал. Девочку объявили в розыск.

Правоохранители отсмотрели записи с городских камер видеонаблюдения, а после опросили друзей, с которыми отдыхала девочка. Те рассказали, что ездили вместе за город. Школьница с молодым человеком из их компании отделились и ушли. Их долго не было, и остальные ребята не стали дожидаться, пока те вернутся, а уехали домой.

Школьницу всю ночь искали оперативники с собаками. В итоге обнаружили труп в посадке. 15-летний парень, с которым ушла девочка, дома не объявлялся. Его нашли у знакомых и уже задержали. Он дает показания в полиции.

Предварительно открыто уголовное дело по факту умышленного убийства несоверешеннолетней одесситки. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Обстоятельства выясняют оперативники.

Фото: freeradio.com.ua, ГУНП в Одесской области

Видео: ГУНП в Одесской области