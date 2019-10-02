Под Одессой мужчина заплатит штраф за погибшую лошадку

Жеребенок попал под колеса машины, так как был не привязан.

Инцидет произошел в Подольском районе. Там ехал на телеге, запряженной лошадью, 29-летний местный житель.

Рядом семенил жеребенок. Детеныш метался по всей дороге, шарахаясь от машин. В итоге его сбил автомобиль. После полученных травм жеребенок не выжил.

Об этом сообщает Подольский отдел ГУНП в Одесской области.

По данным правоохранителей, владелец живности был выпившим. Он не привязал жеребенка к телеге, чем подверг опасности и его, и автомобилистов. Теперь хозяину животного грозит штраф. А водитель, сбивший лошадку, предпочел уехать.

Фото: ГУНП в Одесской области