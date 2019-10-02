fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой мужчина заплатит штраф за погибшую лошадку

Под Одессой мужчина заплатит штраф за погибшую лошадку

Жеребенок попал под колеса машины, так как был не привязан.

Инцидет произошел в Подольском районе. Там ехал на телеге, запряженной лошадью, 29-летний местный житель.

Рядом семенил жеребенок. Детеныш метался по всей дороге, шарахаясь от машин. В итоге его сбил автомобиль. После полученных травм жеребенок не выжил.

Об этом сообщает Подольский отдел ГУНП в Одесской области.

По данным правоохранителей, владелец живности был выпившим. Он не привязал жеребенка к телеге, чем подверг опасности и его, и автомобилистов. Теперь хозяину животного грозит штраф. А водитель, сбивший лошадку, предпочел уехать.

Хозяин забил привязать животное к телеге

Хозяин забил привязать животное к телеге

Фото: ГУНП в Одесской области 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить