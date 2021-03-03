Под Одессой мужчина до смерти избил подругу – «спрятала» еду (видео)

В городе Черноморске Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сожительницы.

По сообщению областного Главка Нацполиции, вернувшись вечером домой пьяным, 46-летний мужчина беспощадно избил 54-летнюю женщину, когда та не призналась, куда делись некоторые продукты питания.

После он уложил полуживую потерпевшую спать, а утром она уже была мертва, сообщил преступник полицейским.

Тело покойной направили на судебно-медицинскую экспертизу, а сожителя задержали. Идет следствие.

Как сообщалось ранее, в Одессе задержали женщину, которая убила свою мать и заявила, что та покончила с собой из-за тяжелой болезни.