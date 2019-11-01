Под Одессой молодой человек прикарманил уличную камеру видеонаблюдения

23-летний местный житель шел подшофе вечером домой. Внезапно его заинтересовала камера видеонаблюдения, установленная на улице.

Воришка влез на железную опору, снял ее и унес.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Утром сотрудник отдела безопасности мэрии заметил пропажу и обратился в полицию. Уже на следующий день оперативники нашли и задержали злоумышленника. Дома у него обнаружили похищенную камеру, ее изъяли.

Как выяснилось, подозреваемый ранее уже попадался на кражах. Теперь ему светит штраф, исправительные работы или до трех лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в Одесской области