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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой молодой человек прикарманил уличную камеру видеонаблюдения

Под Одессой молодой человек прикарманил уличную камеру видеонаблюдения

Инцидент произошел в городе Беляевка близ Одессы.

23-летний местный житель шел подшофе вечером домой. Внезапно его заинтересовала камера видеонаблюдения, установленная на улице.

Воришка влез на железную опору, снял ее и унес.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Утром сотрудник отдела безопасности мэрии заметил пропажу и обратился в полицию. Уже на следующий день оперативники нашли и задержали злоумышленника. Дома у него обнаружили похищенную камеру, ее изъяли.
Как выяснилось, подозреваемый ранее уже попадался на кражах. Теперь ему светит штраф, исправительные работы или до трех лет лишения свободы.

Фото: ГУНП в Одесской области

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