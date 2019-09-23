Под Одессой могут частично запретить одноразовые пакеты в магазинах

Проект “Об ограничении использования полиэтиленовых пакетов в торговых сетях” появился на сайте мэрии города Теплодар.

Суть в том, чтобы частично отказаться в сфере продаж от полиэтилена и предложить покупателям альтернативу. К примеру, бумажную или полимерную упаковку вместо него.

Пока нововведение только в планах. Вопрос вынесут на повестку дня заседания горсовета 26 сентября, а уже там примут окончательное решение.

Если его утвердят, постоянные комиссии муниципалитета будут контролировать, чтобы предписание исполняли. Однако штрафовать за невыполнение, по крайней мере, первое время никого не будет. Пока это предложение носит рекомендательный характер.

Фото: static.ikomek.kz