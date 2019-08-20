Под Одессой митинговали на трассе из-за повышения цен на проезд (видео)

Автомобилистам Белгород-Днестровского района сегодня, 20 августа, пришлось выстоять огромную тянучку. Там устроили акцию протеста жители местного села Мологи, перекрыв магистраль.
В итоге на автодороге по направлению к райцентру образовалась большая пробка.
Об этом рассказала в Facebook советник по вопросам коммуникации Одесского Центра развития местного самоуправления Евгения Генова.
Она сообщила, что массовый протест вызвало повышение цен на проезд в маршрутках из Мологи в Белгород-Днестровский. С местных жителей теперь требуют 12 гривен вместо 10, кроме того, отменили проездные льготы.
Люди винят во всем райадминистрацию. Они уверены, что там допустили повышение и отмену льгот, согласовав все это с перевозчиком.
Молога, перекрытие дороги
Gepostet von НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський am Montag, 19. August 2019
Фото: Facebook Евгении Геновой
Видео: группа “Наше Місто. Білгород-Дністровський”
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