Под Одессой митинговали на трассе из-за повышения цен на проезд (видео)

Автомобилистам Белгород-Днестровского района сегодня, 20 августа, пришлось выстоять огромную тянучку. Там устроили акцию протеста жители местного села Мологи, перекрыв магистраль.

В итоге на автодороге по направлению к райцентру образовалась большая пробка.

Об этом рассказала в Facebook советник по вопросам коммуникации Одесского Центра развития местного самоуправления Евгения Генова.

Она сообщила, что массовый протест вызвало повышение цен на проезд в маршрутках из Мологи в Белгород-Днестровский. С местных жителей теперь требуют 12 гривен вместо 10, кроме того, отменили проездные льготы.

Люди винят во всем райадминистрацию. Они уверены, что там допустили повышение и отмену льгот, согласовав все это с перевозчиком.

Молога, перекрытие дороги Gepostet von НАШЕ МІСТО. Білгород-Дністровський am Montag, 19. August 2019

Фото: Facebook Евгении Геновой

Видео: группа “Наше Місто. Білгород-Дністровський”