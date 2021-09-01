Под Одессой мать с ребенком въехали под зерновоз

В Сухом лимане легковая «Тойота» получила сильные повреждения, столкнувшись с грузовиком, перевозившем зерно. Пострадали водитель легковушки с пассажиром: мать с 8-летним мальчиком.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
В сообщении сказано, что авария произошла в тот момент, когда водитель «Тойоты» стала разворачиваться.
Женщину госпитализировали с переломом руки, ее сын отделался синяками и ушибами.
Детальную картину инцидента восстановит следствие.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала и пробках и ДТП в Одессе утором 1 сентября
Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области