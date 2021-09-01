Под Одессой мать с ребенком въехали под зерновоз

Коронавирус 1 сентября: в Одесской области более сотни случаев и 5 смертей По состоянию на утро среды, 1 сентября 2021 года, в Одесской области официально выявили 103 новых случая коронавируса (COVID-19) – по сравнению с предыдущим днем это на 24 случая меньше. ПОДРОБНЕЕ