Под Одессой из пылающего дома спасли мужчину

Пожар произошел в городе Подольск.
Загорелся частный дом.
Об этом сообщили в пресс-службе облГСЧС.
Когда прибыли спасатели, пламя успело охватить весь мансардный этаж. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров.
В доме находился 39-летний хозяин. К счастью, пожарные вовремя вынесли его из пылающего здания. Мужчину увезли в больницу.
Предварительно известно, что пожар произоршел из-за курения в постели.
Фото: cdn.iz.ru
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