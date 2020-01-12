Под Одессой из пылающего дома спасли мужчину

Загорелся частный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе облГСЧС.

Когда прибыли спасатели, пламя успело охватить весь мансардный этаж. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров.

В доме находился 39-летний хозяин. К счастью, пожарные вовремя вынесли его из пылающего здания. Мужчину увезли в больницу.

Предварительно известно, что пожар произоршел из-за курения в постели.

Фото: cdn.iz.ru

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