Под Одессой из маршрутки выпала девочка-подросток – что с пострадавшей?

В селе Мариновска Одесского района Одесской области накануне 15-летняя девочка получила травмы, выпав из маршрутки по вине водителя.

Об этом сообщается на Facebook-странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По информации медиков, из-за невнимательности водителя девочка выпала из маршрутного автобуса и в результате получила множественные травмы.

Прибывшие на место медики скорой оказали потерпевшей необходимую помощь. Ее с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами и переломами в состоянии средней тяжести доставили в Одесскую областную клиническую больницу.