Под Одессой горели заповедные плавни (фото, видео)

Об этом сообщили в облГСЧС, передает odessitua.com.

Огонь охватил сразу несколько участков в Днестровских плавнях. Общая площадь возгорания составила примерно три гектара.

Спасатели не смогли близко подобраться к очагам из-за отсутствия подъездов.

Однако контролировали, чтобы пламя не перекинулось на жилые постройки.

Фото, видео: odessitua.com, КЕКС, Татьяна Беженарь, Facebook

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