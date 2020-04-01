Под Одессой горели заповедные плавни (фото, видео)

В районе села Маяки воспламенились камышовые заросли.
Об этом сообщили в облГСЧС, передает odessitua.com.
Огонь охватил сразу несколько участков в Днестровских плавнях. Общая площадь возгорания составила примерно три гектара.
Спасатели не смогли близко подобраться к очагам из-за отсутствия подъездов.
Однако контролировали, чтобы пламя не перекинулось на жилые постройки.
Фото, видео: odessitua.com, КЕКС, Татьяна Беженарь, Facebook
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