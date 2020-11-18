Под Одессой чудом не рухнула с моста фура с гравием (фото)

Сегодня утром, 18 ноября, на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск, в районе села Иваново произошла дорожная авария с участием фуры.

По данным Патрульной полиции Одесской области, водитель грузовика DAF с прицепом, выезжая на мост, не справился с управлением на скользкой дороге. В итоге фуру развернуло, а прицеп опрокинулся.

Прицеп фуры был нагружен гравием, который рассыпался по трассе и заблокировал полосы движения. В результате выезд на Старокиевскую трассу несколько часов был перекрыт.

По словам свидетелей, водитель «родился в рубашке»: еще метр, и фура рухнула бы с моста вниз, но ее остановила ограда.

Дорожники собрали рассыпанный гравий при помощи специальной техники, а после посыпали заледеневшую трассу песком.

Движение по трассе было закрыто пять часов. Сейчас машины уже начали пропускать, но только по одной полосе.

Напомним, ранее в ГСЧС Одесской области предупредили, что на протяжении суток среды, 18 ноября, на дорогах Одесской области будет гололед и гололедица.

Фото: Пресс-служба Патрульной полиции Одесской области