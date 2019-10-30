Под Одессой 60-летний пенсионер усыновил собственных правнуков

В городе Черноморск, что в часе езды от Одессы, живет необычная семья.

Главе семейства — 60. При этом мужчина является опекунов шестерых малышей, которые приходятся ему …правнуками.

Об этом сообщает 04868.com.ua.

О том, что под Одессой есть такое семейство, узнали во время рейда властей и экстренных служб.

А пообщавшись с пенсионером, выяснили, что все дети еще школьники, учатся в Александровской школе.

У малышей есть все необходимое, они нормально развиты и учатся в обычных классах.

Но учитывая, что детей воспитывают в особенной семье, на уроках им уделяют немного больше внимания, чем остальным.

В свою очередь, отец-прадедушка говорит, что сделает все возможное, чтобы дети получили высшее образование.

Фото: 04868.com.ua