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Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой разобрали на запчасти подсветку на трассе (фото)

Под Одессой разобрали на запчасти подсветку на трассе (фото)

Всего несколько недель назад автодорогу близ села Калиновка Лиманского района подсветили с помощью современных систем.

Однако некоторые конструкции, появившиеся для безопасности участников дорожного движения, уже успели повредить.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Так, вандалы сломали конструкции, освещающие оживленные участки трассы и предупреждающие водителей, и попросту разобрали их на запчасти.

“Уважаемые, вам не стыдно за себя? Вы же сами у себя воруете! И не просто запчасти, а право на более комфортную и безопасную жизнь”, – написал Олег Варивода.

Фото: Facebook Олега Вариводы

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