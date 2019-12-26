Под Одессой разобрали на запчасти подсветку на трассе (фото)

Всего несколько недель назад автодорогу близ села Калиновка Лиманского района подсветили с помощью современных систем.
Однако некоторые конструкции, появившиеся для безопасности участников дорожного движения, уже успели повредить.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.
Так, вандалы сломали конструкции, освещающие оживленные участки трассы и предупреждающие водителей, и попросту разобрали их на запчасти.
“Уважаемые, вам не стыдно за себя? Вы же сами у себя воруете! И не просто запчасти, а право на более комфортную и безопасную жизнь”, – написал Олег Варивода.
Фото: Facebook Олега Вариводы
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