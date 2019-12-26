Под Одессой разобрали на запчасти подсветку на трассе (фото)

Всего несколько недель назад автодорогу близ села Калиновка Лиманского района подсветили с помощью современных систем.

Однако некоторые конструкции, появившиеся для безопасности участников дорожного движения, уже успели повредить.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

Так, вандалы сломали конструкции, освещающие оживленные участки трассы и предупреждающие водителей, и попросту разобрали их на запчасти.

“Уважаемые, вам не стыдно за себя? Вы же сами у себя воруете! И не просто запчасти, а право на более комфортную и безопасную жизнь”, – написал Олег Варивода.

Фото: Facebook Олега Вариводы

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