Событие произошло около 10:40. Припаркованный во дворе жилого дома №2 по улице Нестерова «Фольксваген Гольф» взорвался, когда возле него проходил российский военный.

В Следкоме РФ сообщили, что Ярослав Москалик погиб “в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами». Дело квалифицировали как убийство и незаконное обращение взрывчатых веществ.

По одной из версий, во взорванном авто была установлена камера слежения – взрыв произошел, когда генерал Москалик вышел из подъезда.

Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, которое является главным звеном в планировании операций в Украине.

В 2016 году Москалик представлял Россию на переговорах в нормандском формате, в частности на техническом уровне — это свидетельствует о его роли в координации действий российских войск на востоке Украины.

Похожим образом в Москве в декабре 2024 года подорвали генерала Игоря Кириллова – тогда в машине, припаркованной у подъезда военного, также была установлена камера, чтобы следить за выходом генерала. СВУ было прикреплено к самокату и взорвалось в момент, когда Кириллов вышел из подъезда.