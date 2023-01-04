Под Херсоном погиб солдат из одесской теробороны

Солдат Алексей Зинюк скончался от полученного ранения 24 декабря 2022 года. Он защищал Украины в составе 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одессы.

Об этом сообщили на странице подразделения в социальной сети Facebook.

По информации его товарищей, 24 декабря 2022 года в результате полученного ранения во время минометного обстрела, неподалеку от населенного пункта в Херсонской области, при исполнении обязанностей, связанных с защитой независимости и территориальной целостности своей страны от оккупантов, погиб наш побратим солдат Алексей Зинюк.

“Вечная память воину – герою! Мы отомстим!”, — сказано в сообщении.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на фронте погиб известный одесский волонтер и зоозащитник, служивший в теробороне.

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