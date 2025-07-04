Одесский дворик на улице Гоголя

Прогноз погоды в Одессе на 5 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, днем северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20-22°C, днем 29-31°C.

Температура морской воды 17-18°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 июля

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, днем северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°C, днем 28-33°C, местами до 36°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

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