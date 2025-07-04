Прогноз погоды в Одессе на 5 июля
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, днем северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°C, днем 29-31°C.
Температура морской воды 17-18°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 июля
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, днем северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°C, днем 28-33°C, местами до 36°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
Выбор редакции:
- Можно ли из всех сделать «моцартов»: чему учат в Бессарабской школе искусств в Одесской области
- Простой рецепт «Девичьего» пирога: готовится из того, что есть дома (видео)
- Цены на одесском Привозе в начале июля: «Сколько потянет арбузик?»