Почти во всех одесских округах лидируют «Слуги народа»

На данный момент на мажоритарных округах обработано 54,68% протоколов.
Из общей «зеленой» картины выделились одномандатные округа № 137 и 143.
На данный момент на мажоритарных округах обработано 54,68% протоколов. Напомним, в Одессе 11 мажоритарных округов, на них изберут 11 депутатов, которые будут представлять область в Верховной Раде.
По округам кандидаты достигли следующих показателей:
Округ №133 — Артем Дмитрук – ПП «Слуга народа» — 32,39%
Округ №134 — Олег Колев – ПП «Слуга народа» — 33,94%
Округ №135 — Алексей Леонов – ПП «Слуга народа» — 40,49%
Округ №136 — Александр Горенюк – ПП «Слуга народа» — 46,67%
Округ №137 — Леонид Климов (самовыдвиженец) — 28,53%
Округ №138 — Степан Чернявский – ПП «Слуга народа» — 35,70%
Округ №139 — Виталий Саутенков ПП «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 30,44%
Округ №140 — Сергей Колебошин – ПП «Слуга народа» — 43,46%
Округ №141 — Александр Ткаченко ПП «Слуга народа» — 32,76%
Округ №142 — Руслан Плохой ПП «Слуга народа» — 27,95%
Округ №143 — Анатолий Урбанский (самовыдвиженец) — 56,53%.
Фото: www.rbc.ua
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