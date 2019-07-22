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Новости Одессы и Одесской области

Почти во всех одесских округах лидируют «Слуги народа»

Почти во всех одесских округах лидируют «Слуги народа»

На данный момент на мажоритарных округах обработано 54,68% протоколов.

Из общей «зеленой» картины выделились одномандатные округа № 137 и 143.

На данный момент на мажоритарных округах обработано 54,68% протоколов. Напомним, в Одессе 11 мажоритарных округов, на них изберут 11 депутатов, которые будут представлять область в Верховной Раде.

По округам кандидаты достигли следующих показателей:

Округ №133 — Артем Дмитрук – ПП «Слуга народа» — 32,39%

Округ №134 — Олег Колев – ПП «Слуга народа» — 33,94%

Округ №135 — Алексей Леонов – ПП «Слуга народа» — 40,49%

Округ №136 — Александр Горенюк – ПП «Слуга народа» — 46,67%

Округ №137 — Леонид Климов (самовыдвиженец) — 28,53%

Округ №138 — Степан Чернявский – ПП «Слуга народа» — 35,70%

Округ №139 — Виталий Саутенков ПП «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 30,44%

Округ №140 — Сергей Колебошин – ПП «Слуга народа» — 43,46%

Округ №141 — Александр Ткаченко ПП «Слуга народа» — 32,76%

Округ №142 — Руслан Плохой ПП «Слуга народа» — 27,95%

Округ №143 — Анатолий Урбанский (самовыдвиженец) — 56,53%.

Фото: www.rbc.ua

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